Sassuolo-Napoli Primavera: i convocati di mister Frustalupi

Scenderà in campo il Napoli Primavera questa mattina alle ore 12:30 per affrontare il Sassuolo in trasferta.

La partita sarà valevole per la 25esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

Napoli Primavera

Gli azzurrini, in questo momento al tredicesimo posto con 30 punti, mirano alla vittoria per allontanarsi il più possibile dalle zone basse della classifica. Il Sassuolo a quota 36 punti occupa invece l’ottava posizione.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Luca, De Marco, Di Dona, Flora, Gioielli, Idasiak, Marranzino, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Vergara.