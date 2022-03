Meno presenze, più gol: il dato che fa sorridere Spalletti

Si infiamma il Napoli nel secondo tempo contro l’Udinese e regala ad un Maradona pieno di tifosi (nei limiti del possibile) una rimonta esaltante. Termina 2-1 il match, che proietta il Napoli al secondo posto in classifica, dopo la vittoria di misura del Milan sul Cagliari e il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina. 66, 63, 60: tre punti a separare le prime tre, in vista sempre della partita da recuperare dei nerazzurri.

Ma il protagonista indiscusso di questa partita di sabato pomeriggio è stato senza dubbio Victor Osimhen. Così come con il Verona, il nigeriano con grinta si è caricato la squadra sulle spalle e ha realizzato una doppietta personale che ha ribaltato il parziale vantaggio siglato da Deulofeu. A segno con la testa e con il piede, servito da Mario Rui prima e da Di Lorenzo poi, Osimhen è salito a quota 11 gol realizzati in questo campionato 2021/22.

FOTO: Getty Images, Osimhen e Mario Rui

Non segnava al Maradona dal 17 ottobre 2021 contro il Torino, ma è tornato in grande stile, con la sua quarta doppietta realizzata in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Leicester, Sampdoria, Verona e Udinese: queste le altre “vittime” a cui il nigeriano ha servito due reti. Meglio di lui in Serie A solo Dusan Vlahovic, che ha realizzato sei marcature multiple.

Una crescita senza dubbio non indifferente, considerando le numerose assenze tra infortuni e Covid. Sono 20, infatti, le partite giocate finora dal numero 9 del Napoli, che ha già superato il sé stesso dell’anno passato, fermo a quota 10 gol con 24 presenze.

Meno presenze, più gol: un dato che sicuramente farà sorridere Luciano Spalletti, che di evoluzione dei giocatori, è chiaro ormai, se ne intende e non poco.