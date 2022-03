LIVE PRIMAVERA – Sassuolo-Napoli 1-1 (12′ rig. Flamingo, 60′ Ambrosino): pazzesco Ambrosino, pareggia il Napoli!

82′ – Ultimo cambio per il Sassuolo: esce Samele ed entra Diawara.

78′ – Spunto di Forchignone che dalla sinistra si accentra e calcia col destro a giro, palla a lato con Idasiak in controllo.

74′ – Triplo cambio nel Sassuolo: escono Zenelaj, Aucelli e Mata; dentro Ferrara, Casolari e Arcopinto

67′ – Doppio cambio nel Napoli: escono De Marco e Cioffi, dentro Acampa e Spavone.

65′ – Cambio nel Sassuolo: esce Touré entra Forchignoni.

60′ – GOOOOOOOLLLLL DEL NAPOLI! AMBROSINO!!!!! Coli Saco recupera palla a metà campo e serve D’Agostino che lascia ad Ambrosino: uno contro uno da posizione defilata e tiro potente con il destro che sorprende Vitale sul suo palo! Letale ancora il bomber di Procida che fa 14 in campionato! 1-1!

Gol Ambrosino

54′ – Incredibile chance per il Sassuolo! Contropiede di Aucelli che supera Saco e si invola verso la porta di Idasiak, a tu per tu con il portiere azzurro calcia a lato.

52′ – Tiro di D’Andrea dalla distanza, para Idasiak senza problemi.

50′ – Tiro potente di Cioffi da fuori area, Vitale si rifugia in angolo. Dal corner seguente nulla di fatto.

45′ – Iniziato il secondo tempo, nessun cambio per i due allenatori.

13.30 – Le squadre tornano in campo.

45’+3′ – Finisce il primo tempo. Napoli sotto di una rete, ma Sassuolo più volte vicino al raddoppio.

45′ – Concessi 3 minuti di recupero.

45′ – Clamorosa occasione per il Sassuolo! Paz va velocissimo in contropiede ed entra in area, cross per Samele sul secondo palo tutto solo, ma il passaggio è sbagliato e l’occasione sfuma.

44′ – Va via D’Andrea sulla destra a Gioielli, cross al centro dell’area di rigore per il destro di prima intenzione di Loeffen che però spara alto.

39′ – Schema da calcio d’angolo del Napoli con Vergara che pesca con un rasoterra D’Agostino, il suo destro però finisce molto alto.

35′ – Ammonito Aucelli per fallo a metà campo su Coli Saco.

28′ – Ancora grande occasione per il Sassuolo. Contropiede di D’Andrea che in area di rigore mette a sedere Costanzo e prova il tiro a giro con il sinistro che però finisce molto alto. Sul secondo palo c’era Mata tutto solo che si lamenta.

27′ – Azione insistita del Napoli che porta D’Agostino al cross dalla fascia destra, esce Vitale che anticipa con presa plastica Ambrosino pronto a colpire alle sue spalle.

22′ – Colpo di testa di Ambrosino su cross di De Marco, l’attaccante azzurro però colpisce male la sfera che termina molto larga.

20′ – Ammonito Pontillo che stende Mata sulla trequarti. Continua il momento di difficoltà del centrale azzurrino, che oggi gioca al posto dello squalificato Daniel Hysaj.

19′ – Ottima chiusura di Barba su un’imbucata centrale. Nell’occasione ancora in difficoltà Pontillo che non ha iniziato benissimo questa sfida.

18′ – Cambio di gioco col sinistro al volo di Vergara che manda in porta Cioffi, l’attaccante azzurro in area di rigore viene sbilanciato da Paz ma per l’arbitro non c’è nessun fallo. Proteste da parte del Napoli.

14′ – Pazzesca occasione per il Sassuolo! Mata vince un duello fisico con Barba in area e si beve con un dribbling secco Pontillo, a tu per tu con Idasiak però spara alto da posizione ottimale.

12′ – GOL DEL SASSUOLO! RIG. FLAMINGO! Il difensore olandese dei padroni di casa non sbaglia, spiazzato Idasiak. 1-0.

10′ – Rigore per il Sassuolo! Fallo di De Marco su Tourè in area, per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia la massima punizione per i neroverdi.

5′ – Tiro dalla distanza di Aucelli, Samele prova a deviare con la zampata ma la palla termina a lato.

3′ – Pressione molto alta del Sassuolo che prova a fare la partita in questi primi minuti di gioco.

1′ – Iniziata la partita!

SASSUOLO NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-3): Vitale, Loeffen, Flamingo, Zenelaj, Paz Blandon, D’Andrea, Mata, Aucelli, Samele, Macchioni, Touré. Allenatore: Bigica.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; 2 Barba, Pontillo, Costanzo; D’Agostino, Coli Saco, Gioielli, De Marco; Cioffi, Vergara; Ambrosino. Allenatore: Frustalupi.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli, match valido per la 25esima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini, reduci dai pareggi con Empoli e Pescara, sono alla ricerca del successo per allontanarsi dalla zona playout. Non sarà facile avere la meglio degli emiliani allenati da mister Bigica (ex calciatore proprio del Napoli, ndr). La gara d’andata terminò 1-1 con un gran gol di Di Dona in pieno recupero che acciuffò il pareggio.