Infortunio Di Lorenzo: oggi gli esami strumentali a Coverciano

Al 78′ minuto del secondo tempo ieri Giovanni Di Lorenzo è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di uno scontro con Silvestri. Il comunicato del Napoli, arrivato nel post partita, ha reso noto che il terzino azzurro ha riscontrato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro.

Giovanni Di Lorenzo, Napoli-Udinese

La preoccupazione in casa Napoli per le condizioni del giocatore si estende anche al di là dei confini del capoluogo campano, in vista degli impegni in Nazionale del prossimo weekend. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi verranno effettuati gli esami strumentali a Coverciano, dove il difensore è in ritiro con l’Italia.

A seguito dell’esito di tali esami sarà più semplice capire se Di Lorenzo riuscirà ad essere a disposizione della Nazionale per le qualificazioni ai mondiali e del Napoli per la delicata sfida a Bergamo contro l’Atalanta.