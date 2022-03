CALENDARIO MILAN – Il campionato di Serie A è uno dei più avvincenti in Europa con quattro squadre ancora in corsa per il titolo e gli impegni di calendario possono essere un fattore determinante per diventare campioni d’Italia; il Milan pare avere un vantaggio.

Il Napoli, dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese, è in piena lotta scudetto e in scia al Milan, avanti di tre lunghezze. I rossoneri si avviano verso un finale di stagione infuocato, ma il calendario può essere vantaggioso.

Milan Calendario Serie A

I rossoneri sono una squadra capace di sopperire alle assenze importanti come quella di Kjaer e, al momento, sembrano i favoriti per la vittoria finale. I punti in palio sono ancora tanti e gli uomini di Pioli devono affrontare ancora grandi squadre del calibro di Atalanta e Lazio.

Calendario Milan: settimana ad alta tensione per i rossoneri

Il calendario del Milan presenta un periodo di maggiore tensione. Si tratta della seconda metà di aprile, quando l’attuale capolista dovrà affrontare l’Inter nel derby di Coppa Italia e la Lazio di Maurizio Sarri a distanza di quattro giorni. Queste due sfide dovranno essere affrontate nel migliore dei modi per permettere ai rossoneri di raggiungere i loro obiettivi stagionali; un eventuale passo falso potrebbe compromettere il finale di stagione.

Il Milan ha già affrontato le avversarie dirette per il titolo e questo spiana loro la strada verso un percorso abbastanza tranquillo rispetto alla concorrenza. Nella penultima giornata di campionato, i rossoneri dovranno affrontare l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, ancora in corsa per un piazzamento Champions, sono sicuramente la squadra più ostica e il risultato della sfida può essere determinante per le sorti della Serie A.

Di seguito il calendario del Milan per la volata scudetto.

Milan-Bologna

Torino-Milan

Milan-Genoa

Inter-Milan (Coppa Italia)

Lazio-Milan

Milan-Fiorentina

Verona-Milan

Milan-Atalanta

Sassuolo-Milan