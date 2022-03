Spalletti in conferenza: “Vi spiego cosa non dovete fare con Osimhen. Mertens? Ci sono degli equilibri da rispettare”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato nella conferenza stampa post partita, dove il suo Napoli ha battuto 2-1 l’Udinese, grazie alla seconda doppietta consecutiva di Osimhen. Con questa vittoria i partenopei hanno raggiunto il Milan in testa alla classifica, in attesa della gara di questa sera dei rossoneri. Di seguito le sue parole:

“La reazione della squadra è stato l’aspetto più bello. Dopo essere andati sotto, anche grazie al sostegno dello stadio, che non ci stava a portare a casa un risultato negativo. Ce l’abbiamo messa tutta proprio tutti per ribaltare questa gara”.

“Abbiamo scritto un primo capitolo di nove, staremo a vedere come andranno le altre otto partite”.

“Osimhen è un calciatore che riesce ad andare oltre al suo limite. Quando pensi che sia al massimo delle sue potenzialità riesce a dare uno strappo in più. È un calciatore forte, ma non ce lo mandate troppo in là perché non riusciamo a vederlo. Non gli facciamo troppi complimenti“.

Napoli, Victor Osimhen e Dries Mertens (Getty Images)

”Mertens è entrato molto bene, ci vuole la gara adatta perché altrimenti diventa difficile sfruttare le sue qualità. È corretto il tuo tentativo di fargli i complimenti, di averci messo la sua mano in questo risultato, ma ci sono sempre gli equilibri e il fatto che sono forti anche gli altri calciatori“.

“Di Lorenzo ha male al ginocchio. Si è messo d’accordo con lo staff medico della nazionale che si aggregherà al gruppo e sarà valutato lì”.

“Giallo a Osimhen? Poteva essere valutato diversamente, ha la mano dietro e il pallone gli picchia contro. Dopo non si può rivedere tutto“.