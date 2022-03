Pochi punti al Maradona, Spalletti spiega: “C’è un motivo e dobbiamo migliorare”

Durante il pre partita di Napoli-Udinese, l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ha parlato del motivo per cui la sua squadra fatica di più in casa rispetto a fuori e di cosa serve per invertire questa tendenza. Di seguito le sue parole:

“Qualcosa si tenta di andare ad acchiappare, per riuscire ad avere più attenzione. Agl’altri giocare al Maradona gli crea una forma d’attenzione superiore, che noi non riusciamo a pareggiare“.

Napoli, Spalletti

“Dobbiamo andarci con la testa dentro e riuscire a fare qualcosa di extra. Anche oggi se non ci mettiamo qualcosa in più può diventare una partita complicata“.