Osimhen: “Continuiamo a credere nello scudetto. Potrei togliere la maschera, ma la indosso per un motivo”

Durante il post partita della sfida tra Napoli ed Udinese, vinta per 2-1 dai partenopei in rimonta, è intervenuto ai microfoni di DAZN Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli è stato l’autore della doppietta decisiva, tutta nel secondo tempo, dopo che la prima frazione era terminata con il vantaggio degli ospiti. Il nigeriano è anche il primo giocatore a segnare due doppiette consecutive, dopo quella nella scorsa settimana a Verona, in questa stagione di Serie A. Di seguito le sue parole:

“L’atmosfera era fantastica, anche se nel primo tempo non eravamo noi stessi. Grande reazione nel secondo tempo. Un grande grazie ai tifosi, non hanno mai smesso di sostenerci. Vittoria importantissima”.

“Ero sicuro di non averla presa con la mano, l’ho sentita sul petto. Gli stavo dicendo (a Deulofeu) nessun problema e di andare a vederla al VAR”.

Napoli, Victor Osimhen

“Sì, la maschera è un po’ un portafortuna a questo punto. Cerco di fare il massimo in allenamento per imparare come colpire di testa avendola addosso. Bello metterlo in pratica durante la partita. Aspetterò che il dottore mi dica che posso smettere di indossarla”.

“Continuiamo a crederci. Ci sono ancora 8 partite, continuiamo così e la speranza rimane“.