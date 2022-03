Scelta per l’Udinese, dallo spogliatoio novità in arrivo per il Napoli (FOTO)

Novità in attivo per il Napoli, in vista del match di questo pomeriggio alle ore 15 contro l’Udinese per l’anticipo della 30esima giornata di Serie A.

Sul proprio profilo Twitter ufficiale, il Napoli ha annunciato che indosserà per la prima volta la “Maradona game shirt special-edition” di colore rosso. La casacca fu già svelata ai tifosi alla vigilia della gara contro il Milan, anche se poi si optò per la classica maglia azzurra.

È la quarta divisa ispirata alla leggenda argentina, nonché tredicesima che gli azzurri indosseranno in stagione, considerando anche quelle diversificate per l’Europa League.

Di seguito il Tweet dei partenopei: