Marino: “Juve fuori dalla lotta scudetto, vi dico quante possibilità ha il Napoli”

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, è così intervenuto nel pre partita di Napoli-Udinese ai microfoni di Dazn: “I complimenti fanno piacere, soprattutto se detti da un grande allenatore come Spalletti, è un grande amico dai tempi di Udine.”

Sull’accesa lotta scudetto in Serie A invece aggiunge: “Per lo Scudetto non faccio previsioni per scaramanzia, dico la risposta più ovvia: 33,3% di possibilità tra le tre. Non vedo possibilità per la Juventus, sarebbe incredibile immaginare in un recupero sulle tre davanti”