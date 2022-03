Becao: “Napoli squadra fortissima, c’è solo un modo per batterla”

Ancora pochi istanti prima di Napoli-Udinese, partita valida per la 30esima giornata di Serie A, con il fischio d’inizio in programma alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Saranno in 40.000 a supporto degli azzurri in quella che sarà una sfida decisiva per le sorti del campionato, con il Napoli che punta a tenere ancora vivo il sogno Scudetto.

Udinese (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di fronte il Napoli si troverà l’Udinese di Gabriele Cioffi, alla caccia di punti in chiave salvezza. Nel prepartita, ai microfoni di Dazn è intervenuto il difensore Rodrigo Becao, che ha così suonato la carica: “Forse dobbiamo cambiare l’atteggiamento, sappiamo che sarà una partita più difficile del solito. Il Napoli è fortissimo, dobbiamo essere sempre concentrati per poter dare il massimo, come ci chiede il mister. Vogliamo fare una grande partita.”