LIVE – Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: c’è Insigne, Zielinski in panchina

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese, 30esima giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri è fondamentale portare via l’intera posta in palio per continuare a cullare i sogni scudetto, battere l’Udinese non sarà comunque semplice visto l’ottimo calcio espresso nelle ultime settimane dalla formazioni di mister Cioffi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

QUI GLI AGGIORNAMENTI