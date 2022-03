“Perché rifiutai il Napoli”, Di Natale lo ha svelato dopo anni

Antonio di Natale ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, nato a Napoli, è il primatista per presenze e gol dell’Udinese, sia in Serie A che nelle competizioni UEFA. Si è soffermato sulla sfida tra azzurri e bianconeri, sul suo mancato trasferimento alla corte di De Laurentiis e sull’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole:

“Oggi tiferò naturalmente per il Napoli. Anche quando giocavo nell’Udinese i miei compagni mi prendevano in giro perché a fine gara la prima cosa che chiedevo era il risultato degli azzurri. Ho vissuto con grande apprensione la caduta in C, e poi la risalita fino ai vertici della Serie A”.

Udinese, Di Natale (Getty Images)

“È vero, ebbi la possibilità di giocare nel Napoli di De Laurentiis ma rifiutai. I soldi non c’entravano niente. Sento troppo la maglia e l’ambiente, non avrei reso come volevo. Amo la mia gente, ma a Napoli per un napoletano è sempre più complicato”.

“Spero sia l’anno giusto per lo scudetto. Il campionato è equilibrato come mai, possono succedere ancora tante cose. Spalletti sta facendo cose eccezionali. Quando mancavano tanti giocatori si è inventato soluzioni vincenti. Del resto io lo conosco molto bene e so che è tra i migliori allenatori in circolazione”.