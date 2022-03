Cioffi in conferenza: “Abbiamo rischiato di pareggiare”, poi fa una previsione su Beto e Osimhen

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per contro il Napoli.

“Cosa è mancato? Ne parlerò con i ragazzi in settimana, credo sia mancato forse un pochino di coraggio. Avremmo dovuto rispondere con rabbia diversa alla loro reazione nel secondo tempo. In ogni caso, abbiamo fatto tutto giusto dal punti di vista tattico, loro sono stati bravi a capitalizzare le due occasioni che hanno avuto.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli Udinese

La squadra ha dimostrato tanto, vogliamo salvarci e abbiamo rischiato di pareggiare in casa del Napoli, anche in 10 contro 11. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, c’era anche un rigore su Soppy che poteva starci, ma l’importante è che non abbiamo mai mollato.

Avevo chiesto ai miei giocatori tanto spirito di sacrificio e devo dire che ho visto proprio questo per tutta la partita. Sono soddisfatto.

Beto? Sono certo che arriverà ai livelli di Osimhen, è già un campione”