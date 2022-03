Osimhen squalificato ingiustamente, Alvino infuriato: richiesta all’arbitro!

Ci sarà da aspettare la sosta per la partita del Napoli contro l’Atalanta, decisiva per blindare la qualificazione in Champions e continuare a sognare lo scudetto. Ci si sta già riflettendo però per le assenze forzate che costringeranno Spalletti a stravolgere gli 11 titolari: mancheranno infatti gli squalificati Rrahmani e Osimhen, ammoniti oggi in diffida.

Desta molta rabbia però l’ammonizione dell’attaccante nigeriano, la quale è assolutamente errata, come confermato anche dall’opinionista arbitrale Luca Marelli.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Il giornalista napoletano Carlo Alvino ha espresso sui social tutto il suo rammarico per questo errore arbitrale che rischia di pesare enormemente sulle ambizioni degli azzurri, costretti a fare a meno del loro attaccante principe in un big match così delicato.

Di seguito il contenuto del tweet di Alvino, in cui il giornalista ha addirittura chiesto le scuse dell’arbitro Fourneau:

“L’ ammonizione di Osimhen non esiste. Il giocatore non sarà in campo a Bergamo. Il Napoli si sta giocando lo scudetto! Chiedo per qualcuno è tutto ok? Arriveranno le scuse di Forneau? Adesso sotto con le spiegazioni dei professori del piffero… fateci capire come fare”.

