Pau dei Negrita: “Le amiche di mia figlia la offendono perché tifosa del Napoli”

I Negrita, gruppo toscano, andranno di scena domani al Palapartenope di Napoli. La band prima sarà allo stadio Diego Armando Maradona per sostenere la squadra allenata da mister Luciano Spalletti. Pau dei Negrita non ha nascosto passione per il Napoli in un’intervista rilasciata ai microfoni della Repubblica. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli Spalletti (Getty Images)

“Seguo il Napoli abitualmente con la mia famiglia e spesso con i ragazzi della band. A settembre siamo stati allo stadio a vedere la schiacciante vittoria sulla Juventus. Il 16 aprile torneremo di nuovo a Napoli per il match con la Roma. La colpa di tutto questo è di mia figlia Nina di15 anni. Lei è una fanatica di Napoli città e del Napoli squadra. Tutto quello che riguarda questa città la fa impazzire. A scuola litiga con le sue amiche, è felice quando qualcuno crede di offenderla dandole della terrona”.