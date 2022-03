Osimhen contro l’Udinese: possibilità di un doppio record per il nigeriano

Victor Osimhen manca l’appuntamento al gol davanti ai suoi tifosi dal 17 ottobre 2021 contro il Torino, quando portò il Napoli a vincere per 1-0 e a guadagnare i tre punti.

FOTO: Getty Images, Osimhen

Una rete nel match contro l’Udinese, quindi, avrebbe un grande significato per il numero 9 azzurro, che potrebbe finalmente sbloccarsi davanti ai 40mila sostenitori attesi al Maradona. Ma un gol domani avrebbe anche un altro valore. Consentirebbe infatti al nigeriano di raggiungere la quota 10 reti segnate in campionato, eguagliando il numero di conclusioni vincenti realizzate lo scorso anno.

Dieci gol è il suo record personale in Serie A ed inoltre lo porterebbe a diventare il primo giocatore nigeriano ad andare in doppia cifra per due anni consecutivi.