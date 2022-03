Osimhen e il Maradona: non succede in casa del Napoli da 5 mesi!

Si torna a giocare in casa domani alle ore 15:00 contro l’Udinese di Cioffi. Il Napoli in questo campionato 2021/22 ha reso di meno nelle partite al Maradona rispetto a quelle giocate in trasferta e il match di domani servirà anche a sfatare questo mito.

FOTO: Getty Images, Osimhen Verona-Napoli

Altro dato importante relativo alle partite giocate in casa è la mancanza del gol davanti ai suoi tifosi di Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, non segna al Maradona dal 17 ottobre 2021 contro il Torino, con la sua rete all’81esimo che valse il tre punti per il Napoli (la partita terminò, infatti 1-0).

Dopo la doppietta contro il Verona, Victor torna con altissima probabilità titolare davanti ai 40mila tifosi che domani riempiranno lo Stadio Maradona per regalare loro una rete e la vittoria.