Nuovo obiettivo nel mirino della Juventus: è del Napoli!

La Juventus guarda in casa Napoli alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale la società bianconera, oltre che ad un interesse nei confronti di Sartori, con il quale sono già stati avviati dei contatti, ha rivolto attenzioni anche a Cristiano Giuntoli.

FOTO: Getty Images, Giuntoli

Un nome che girava già l’estate scorsa come possibile colpo del club juventino, portando però ad un nulla di fatto. Il ds del Napoli è nuovamente tra i candidati sondati per affiancare Cherubini, ma attualmente non vi è stato alcun contatto tra le due parti.