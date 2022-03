Napoli-Roma, cambia la data del match? Può succedere per un motivo

Napoli–Roma, partita valida per la 33 giornata di Serie A, potrebbe essere un match chiave per la stagione dei partenopei.

Tuttavia, potrebbe cambiare giorno in cui verrà disputata la partita.

Roma- Napoli partita di andata (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Difatti, dato che la Roma è ai quarti di Conference League e giocherà il ritorno della sfida contro i norvegesi del Bodo-Glimt il 14 aprile, il match contro il Napoli potrebbe essere rimandato di qualche giorno.

Al momento la sfida è prevista per il giorno 16 aprile ma per consentire alla Roma di avere qualche giorno in più di riposo dopo l’impegno europeo, il match potrebbe giocarsi lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta.

Al momento non vi è alcuna notizia ufficiale ma la Lega sta pensando a questa ipotesi.