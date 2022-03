Sirene inglesi per Osimhen: una big pensa al nigeriano

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, nonostante l’infortunio subito al volto che lo ha costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi, sta disputando una grande stagione.

Difatti, quest’anno al momento, è il miglior marcatore del Napoli in Serie A con nove reti realizzate.

Victor Osimhen of SSC Napoli (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Osimhen aiuta la squadra non solo mettendo a segno diverse reti ma anche e soprattutto per la manovra di gioco; è un punto di riferimento in campo per i compagni che lo cercano continuamente.

Ovviamente, le ottime prestazioni non sono passate inosservate e infatti, come riporta KissKissNapoli il Tottenham di Antonio Conte sembrerebbe interessato al giocatore.

Il nigeriano viene considerata una buona alternativa in caso di partenza di Harry Kane.