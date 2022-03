Lozano convocato in Nazionale: le partite del Messico durante la sosta!

Prima l’appuntamento con l’Udinese di domani e poi la sosta per le Nazionali, che impegneranno alcuni giocatori nelle qualificazioni ai mondiali in Qatar di quest’anno.

Oggi sono stati pubblicati i convocati del Messico di Martino, tra i quali rientra anche l’attaccante del Napoli Hirving Lozano. Gli appuntamenti in calendario per il numero 11 azzurro sono il 24 marzo per la partita contro gli Stati Uniti all’Azteca, domenica 27 in trasferta in Honduras e mercoledì 30 marzo nuovamente in casa contro El Salvador.

FOTO: Imago, Lozano

Lozano rientrerà nel capoluogo campano a pochi giorni dalla partita che impegnerà il Napoli a Bergamo contro l’Atalanta.