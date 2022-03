Napoli Primavera, l’azzurrino Ambrosino convocato dall’Italia Under 19

Il CT Carmine Nunziata ha convocato 20 calciatori per la seconda fase delle qualificazioni all’Europeo Under 19 che l’Italia dovrà affrontare ad Helsinki contro Germania, Belgio e i padroni di casa della Finlandia.

Gli azzurrini si presentano a questo élite round dopo aver superato il primo turno lo scorso ottobre in Slovenia con un percorso netto: tre vittorie su tre contro Lituania (2-0), Islanda (3-0) e Slovenia (3-1). Il calendario di questa seconda fase prevede le tre partite, tutte ad Helsinki, mercoledì 23 marzo alle 10.30 (ora italiana) contro la Germania; sabato 26 marzo alle 16.30 contro i padroni di casa della Finlandia; martedì 29 marzo alle 16.30 contro il Belgio.

Solo la prima classificata nel girone staccherà il pass per la Slovacchia, sede delle finali europee dal 18 giugno al primo luglio. La fase finale della rassegna continentale qualificherà le prime 5 alla FIFA U20 World Cup del prossimo anno in Indonesia.

Tra i convocati spicca anche il nome di Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli Primavera capocannoniere del campionato con ben 13 reti realizzate.

Ambrosino Napoli Primavera

Italia Under 19, di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Alessandro Fontanarosa (Inter), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Wilfred Gnonto (Zurigo), Marco Nasti (Milan).

Club di provenienza dei giocatori: Inter 4; Juventus ed Hellas Verona 3; Milan, Atalanta e Empoli 2; Sassuolo 1; Napoli 1; Roma 1; Zurigo 1.