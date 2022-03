Graziani è sicuro: “Il Napoli riesce a farlo in determinati momenti!”

Ciccio Graziani, ex allenatore e giocatore, è intervenuto nella giornata di oggi ai microfoni di Febbre a 90 in onda su Vikonos Web Radio/tv.

Graziani in particolare, ha parlato del Napoli, della vittoria di Verona e della corsa scudetto, di seguito le sue parole:

“Con la vittoria contro il Verona il Napoli si è rimesso in corsa. Il Napoli doveva vincere per forza e se non l’avesse fatto ora staremmo certamente a parlare d’altro, per cui sarà in corsa per lo scudetto fino alla fine. Il Napoli non può più sbagliare anche se la classifica secondo me cambierà ancora, sarà una girandola di emozioni“.