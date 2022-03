Spalletti verso la conferma del 4-3-3 contro l’Udinese, ma con due novità!

Un 4-3-3 che ha dato i suoi frutti a Verona e che con alta probabilità dovrebbe essere riconfermato in vista della partita in casa contro l’Udinese, attesa per domani alle ore 15:00.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Spalletti partirà dalla stessa formazione che ha iniziato il match al Bentegodi, con due variazioni importanti. Fabian Ruiz e Lozano faranno spazio e a Zielinski e Insigne, che torneranno in campo dal primo minuto.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Gli altri due di centrocampo, invece, Anguissa e Lobotka, restano confermati. Così come Politano e Osimhen, che conservano il loro posto in titolare.

Allo stesso modo la difesa, salda con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, che si confermano partita dopo partita conservando il titolo di miglior difesa del campionato.