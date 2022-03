Parole d’amore del Pampa Sosa per Napoli: “È la mia casa!”

Roberto “Pampa” Sosa, ex giocatore di Napoli e Udinese, ormai allenatore negli Emirati Arabi, ha rilasciato un’intervista ha Il Mattino in cui ha parlato del tecnico azzurro e del suo rapporto con la città partenopea.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“A Napoli ho potuto seguire da vicino e apprezzare il lavoro di Sarri e Benitez: del primo mi piaceva la fase difensiva, del secondo quella offensiva. Spalletti è stato il miglior allenatore che abbia avuto in Italia. È un allenatore di grande personalità. Dimostra grande calma e non guarda in faccia a nessuno. Dice sempre quello che pensa guadagnandosi il rispetto del gruppo“.

Napoli Spalletti (Getty Images)

“Mio figlio è nato a Udine, ma tifa Napoli e questa mi sembra la cosa più importante. Io mi sento napoletano a tutti gli effetti. Napoli non è la mia seconda casa: è la mia casa“.

“Da bambino mi mettevo alle 10 del mattino davanti alla tv per vedere le partite di Maradona nel Napoli. Poi ho giocato nel suo stadio e l’ho conosciuto nello spogliatoio del Napoli dopo aver indossato la numero 10 per l’ultima volta al San Paolo“.