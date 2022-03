Spalletti sceglie il modulo per Napoli-Udinese, le ultime

Il Napoli prepara la sfida di sabato pomeriggio in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. Match che gli azzurri vorranno portare a casa per mettere pressione sulle pretendenti per lo Scudetto, che si ritroveranno a giocare dopo.

Sono allo studio di Luciano Spalletti le mosse per vanificare i pericoli della squadra di Cioffi, che arrivano all’impianto di Fuorigrotta con la voglia di mettere in cascina punti importanti per la salvezza matematica.

Due, in particolare, sono le strategie a disposizione del tecnico di Certaldo, che per quanto riguarda il modulo avrebbe però già le idee ben chiare.

Spazio (di nuovo) al 4-3-3?

Il marchio di fabbrica degli azzurri è senza dubbio il 4-2-3-1, ma nell’ultimo spezzone di partita contro il Milan e nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona, Spalletti ha rispolverato il 4-3-3.

VERONA, ITALY – MARCH 13: Luciano Spalletti Head coach of SSC Napoli looks on during the Serie A match between Hellas Verona FC and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on March 13, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Scelta che – secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino – l’allenatore sarebbe pronto a riproporre anche sabato, con un undici titolare che rimarrebbe sostanzialmente quasi invariato.

“Il Verona – si legge – gioca con il 3-4-2-1, sistema di gioco simile al 3-5-2 dell’Udinese: tenendo presente questa caratteristica simile tra le due squadre che giocano con la difesa a tre e fanno molta densità a centrocampo Spalletti potrebbe decidere sabato di riproporre quindi il 4-3-3 anche sabato al ‘Maradona’ nella sfida contro i bianconeri”.

Non da escludere, in ogni caso, il ritorno al classico 4-2-3-1, soluzione che potrebbe portare più pericolosità offensiva e più soluzioni al limite dell’area di rigore.

Francesco Fildi