Tegola Atalanta, un titolarissimo esce in barella: Napoli a rischio

È iniziata malissimo la sfida di ritorno dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen alla BayArena, visto che dopo pochi minuti la squadra di Gasperini ha perso uno dei suoi giocatori migliori per infortunio.

Si tratta di Rafael Toloi, difensore centrale della Dea che ha accusato un problema muscolare nei primissimi minuti di gioco. Il difensore italo argentino non solo non è riuscito a continuare il match, ma è stato addirittura costretto a lasciare il campo in barella.

Dalle prime informazioni che trapelano sembrerebbe un problema piuttosto serio al flessore della coscia. Per questo motivo è già da considerare in fortissimo dubbio per la sfida dei nerazzurri contro il Napoli, in programma ad inizio aprile.