“Io uno di voi”: Osimhen non dimentica ed è spesso protagonista al Vasto

Nella sua edizione odierna, Il Mattino racconta i lati più reconditi e romantici della vita di Victor Osimhen, quella in cui il nigeriano sveste i panni del campione per tornare ad essere semplicemente Victor.

L’attaccante azzurro, infatti, è spesso protagonista al quartiere Vasto, uno spicchio d’Africa della città come lo definisce il quotidiano.

Osimhen non è l’unico calciatore a fare spesso visita al quartiere – tra gli altri ci sono anche Koulibaly, Anguissa, Ounas e Ghoulam – ma proprio il centravanti sembra quello con il legame più forte.

FOTO: Getty – Anguissa Osimhen Koulibaly

Spesso Victor appare in Via Venezia, dove ci sono tre locande nigeriane dalle quali, ogni tanto, approfitta del take away: “se volesse venire qui a cena si fermerebbe il quartiere”, racconta il gestore. “Il suo piatto preferito è semola con carne, riso, patate e a volte fagioli”.

Per tutti i bimbi del quartiere, Osimhen è un idolo indiscusso, tant’è che molti hanno iniziato a tifare Napoli da quando lui veste la maglia azzurra. “Io sono uno di voi”, ricorda spesso Victor, che non nega

mai foto e autografi alla comunità nigeriana e, soprattutto, non dimentica le sue origini nonostante fama e notorietà