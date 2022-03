SSC Napoli, report allenamento: notizia su Osimhen!

Si è concluso l’allenamento odierno del Napoli in vista della sfida di campionato in programma sabato 19 marzo alle ore 15:00 contro l’Udinese di Cioffi.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts at the end of the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli on March 13, 2022 at the Marcantonio-Bentegodi stadium in Verona. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Il gruppo ha svolto una prima fase di torello e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partita a campo ridotto e circuito atletico di forza per gli azzurri. L’allenamento si concluso con lavoro tattico per reparti e partite a tema.

Malcuit ha svolto lavoro in palestra mentre sia Petagna che Mertens hanno fatto terapie. Occhio di riguardo anche per Osimhen e Ounas, entrambi hanno svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo