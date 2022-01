Covid Serie A: tutte le regole sui rinvii delle partite

Covid Serie A – La variante Omicron sta colpendo pesantemente il mondo e, nell’ultimo mese, anche l’Italia. Sono sempre di più i positivi e, di conseguenza, anche le positività nelle squadre di Serie A stanno aumentando. Questo porta a dover rivalutare le regole Covid in Serie A. Basti pensare alle varie positività nel Napoli, tra cui anche quella dell’allenatore Luciano Spalletti.

Situazione che ha costretto il Governo a rivedere le regole sul green pass. Nuove regole che entreranno in vigore dal 10 gennaio, come quella sulla massima capienza negli stadi (passata dal 75% al 50%).

Stadio Diego Armando Maradona, tifosi Napoli

Cerchiamo di capire quali sono le regole in vigore in Serie A in questo momento, come sono cambiate rispetto all’anno scorso, e come potrebbero cambiare in futuro.

Condizioni rinvio gare

Fino alla scorsa stagione ogni club aveva a disposizione un bonus per un rinvio, qualora non avesse a disposizione almeno 13 elementi per giocare. Spostamento della gara che scattava d’ufficio nel caso ci fossero 10 o più positivi in un gruppo, per una settimana intera. Tuttavia, dopo l’ondata estiva di vaccinazioni, queste norme sono state eliminate.

Regole Covid Serie A – Nuove norme

Fino ad ora era sufficiente il green pass rafforzato o la certificazione verde per giocare, ad eccezione dei non vaccinati, che dovevano sostenere un tampone ogni 48 ore. Ora sarà necessaria la certificazione verde, insomma praticamente un “obbligo vaccinale” per i calciatori, visto che non basterà più il solo tampone negativo. Le società stesse però non potranno comunque forzare i propri tesserati, non essendo i calciatori tra le categorie con l’obbligo legale di vaccinazione.

Palloni Serie A

Regole Covid Serie A – Ruolo delle ASL

In caso di positività si effettua un tracciamento degli ultimi due giorni, creando la cosiddetta “bolla” disposta dalla Asl. Possono essere richiesti tamponi a tutti i contatti stretti del positivo e può essere concesso l’isolamento casa-lavoro dei negativi. Possono anche essere vietati gli spostamenti verso altre città.

Nel caso di troppe positività all’interno del gruppo, l’Asl può impedire la partenza alla squadra. In questo caso le carte passano al giudice sportivo, ricordando che Juve-Napoli e Lazio-Torino del 2020/21 dovrebbero fare da precedente in tal senso.