Primavera, Pescara-Napoli 2-2: un super Ambrosino salva gli azzurri

Il Napoli Primavera perde un’occasione d’oro per tornare alla vittoria: nel recupero della 21° giornata del campionato Primavera 1, gli azzurrini pareggiano 2-2 in casa del Pescara fanalino di coda. I ragazzi di Frustalupi salgono a quota 30 punti, staccando l’Empoli e raggiugendo Genoa e Bologna, ma la zona playout occupata da Verona e Lecce resta lì a sole tre lunghezze.

Gol Ambrosino

Il Napoli chiude il primo tempo in svantaggio a causa della rete di Madonna arrivata al 19′. Nonostante una buona prima frazione di gara degli azzurri, nella ripresa mister Frustalupi inserisce in campo Ambrosino al posto di De Marco. Il bomber azzurro impiega solo 10 minuti per segnare un gol spettacolare con un destro a giro delicatissimo.

Il Pescara però non molla e trova la rete del 2-1 con Blanuta al 75′. Cinque minuti dopo però c’è ancora Giuseppe Ambrosino: il numero 10 azzurro segna di rapina con un bel destro nell’angolino e regala il pareggio al Napoli.

La prossima gara degli azzurri è in programma domenica 20 marzo alle ore 12:30 in casa del Sassuolo. Per questa gara sarà assente il difensore Daniel Hysaj, espulso per proteste dopo il triplice fischio.