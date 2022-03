Gattuso può tornare in Serie A, il presidente annuncia: “Non lo escludo!”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Gr Parlamento in cui ha parlato della sua squadra anche in proiezione futura. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

SALERNO, ITALY – JANUARY 15: Danilo Iervolino new US Salernitana President sits in the stands in his first appearance as new owner before the Serie A match between US Salernitana and SS Lazio at Stadio Arechi on January 15, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Eravamo vicinissimi a Diego Costa, ho l’amaro in bocca per quest’operazione. Salvezza? Le prossime due partite saranno decisive, affronteremo la Juventus che è una corazzata, anche se sarà una gara dura ce la giocheremo. Il mister ha intenzione di provare a fare punti con ogni avversario. Gattuso è stato una bandiera di Salerno, non escludo nulla per il futuro. Oggi abbiamo Nicola e siamo contenti di lui”.