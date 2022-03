L’ex giocatore della Roma e il retroscena su Spalletti: “Stritolò due arance”

Amantino Mancini, ex centrocampista della Roma dal 2003 al 2008 e ora allenatore del Villa Nova, in Brasile, ha parlato a Il Mattino raccontando un curioso retroscena sull’attuale allenatore azzurro e sbilanciandosi sulla lotta Scudetto.

Di seguito quanto evidenziato:

“Oggi mi ispiro soprattutto a Spalletti, è un allenatore che ti insegna calcio e conosce bene la materia. È quello con cui mi sono trovato meglio.

FOTO: Getty – Spalletti allenatore Roma

Una volta giocavamo in Champions a Lisbona e mi disse qualcosa che non mi convinceva molto. Lui me lo lesse negli occhi, prese due arance e le stritolò mentre si avvicinava a me. Non ho aperto bocca, poi però abbiamo pareggiato al 90′.

Per lo Scudetto penso se la giocheranno tutte con le stesse possibilità. Il Napoli mi piace, come l’Inter di Inzaghi e, se devo scegliere una favorita, dico proprio i nerazzurri. Credo abbiano qualcosa in più”.