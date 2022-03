Adani: “Per Insigne è l’ultima occasione. Osimhen fatica in una situazione”

Lele Adani, opinionista Rai, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi tra cui quelli legati a Osimhen e Insigne. Queste le sue parole:

“Osimhen è devastante negli spazi, ma è nello stretto che deve migliorare. Spalletti sta lavorando sulla sua posizione spalle alla porta, quando cioè deve dialogare con i compagni.

Higuain e Mertens si esaltavano in situazioni in cui lui, per ora, fa fatica. Il nigeriano è focalizzato sull’ultimo movimento, quello per andare a fare gol. Gli manca la preparazione per la giocata associativa, ma se c’è qualcuno che può aiutarlo questo è certamente Spalletti”.

Insigne? È vero che Verona è partito in panchina, ma io non farei mai a meno di uno come lui. I prossimi due mesi e mezzo saranno i più importanti della sua carriera.

Ha scelto di andare a Toronto a fine stagione ma ha fatto sì che le sue responsabilità aumentassero ancora di più in questo finale di stagione. È l’ultima occasione che ha di vincere lo scudetto nella sua Napoli, e la squadra può riuscirci solo se lui è nella sua versione migliore.

Napoli pronto per vincere? Sì, ha fatto un percorso ed è giunto il momento di raccoglierne i frutti.