Verona, cori razzisti contro Napoli e i calciatori: curva chiusa

Arriva una pesante stangata per il Verona da parte del Giudice Sportivo! La Curva Sud del Bentegodi resterà chiusa ai tifosi scaligeri in occasione della prossima partita casalinga. Il motivo? Buona parte dei sostenitori gialloblù ha intonato dei cori discriminatori di matrice territoriale in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Napoli.

FOTO: Imago – Verona tifosi

Ma c’è di più: il club veneto dovrà inoltre pagare una sanzione di 7mila euro a causa dei comportamenti scorretti di gran parte dei propri sostenitori (4mila euro per aver lanciato nel recinto di gioco un petardo al 13′ del secondo tempo e 3mila euro per aver intonato dei corsi insultanti a fine partita nei confronti del direttore di gara).

I beceri insulti non si sarebbero soltanto limitati all’indirizzo dell’arbitro e dei sostenitori azzurri: nel mirino di un gruppo sostanzioso della tifoseria del Verona anche Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, vittime di cori di discriminazione razziale.