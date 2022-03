“Tifando si impara”, l’iniziativa promossa dal Napoli Femminile!

Il Napoli femminile attende la Juventus allo Stadio Piccolo di Cercola sabato 19 alle ore 12:30 con uno scontro difficile, ma importantissimo in ottica salvezza. Il club ha reso l’ingresso gratuito a tutti i tifosi, fino al raggiungimento della capienza massima dell’impianto, limitata al 75% per le disposizioni Covid.

“Tifando si impara” è l’invito che il Napoli Femminile ha inviato – in occasione del match contro la Juventus in programma sabato alle 12.30 a Cercola – a tutte le tesserate FIGC che operano in Campania: dirigenti, allenatrici, collaboratrici sportive e ovviamente calciatrici (a partire dalle più piccole che frequentano le scuole calcio).

Recarsi allo stadio “Piccolo” vorrà dire avere la possibilità di vedere dal vivo alcune delle protagoniste della Nazionale al cospetto delle azzurre del Napoli Femminile che vanno a caccia della permanenza in Serie A, una occasione unica da non lasciarsi sfuggire.

Un match tutto da seguire, dagli spalti ed in anche in tv – pure dall’estero. Napoli Femminile-Juventus è stata infatti selezionata tra le 3 gare della 6a Giornata di ritorno di #SerieAFemminile TimVision scelte dal broadcaster che irradia il campionato per la distribuzione internazionale. Di conseguenza, saranno 119 i Paesi che trasmetteranno Napoli Femminile-Juventus che sarà dunque visibile in quattro continenti (Europa, Africa, Oceania, America).