L’ex arbitro sicuro: “Il rigore su Belotti è netto come quello su Osimhen”

Gianluca Paparesta, ex arbitro italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo analizzando due degli ultimi episodi più discussi in Serie A.

Paparesta, ha dapprima espresso la propria opinione riguardo il rigore non concesso al Torino ai danni di Belotti contro l’Inter e poi, è ritornato sul rigore non concesso ad Osimhen in Napoli–Milan.

Torino Inter Ranocchia Belotti

Queste le sue parole:

“Il rigore per la squadra piemontese è netto: un errore incredibile. Anche quello di Osimhen, nella sfida dei partenopei contro il Milan, era rigore: si stanno commettendo tanti errori”.