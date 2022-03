L’ex giocatore: “Ho due nomi per Spalletti per il post-Insigne”

L’ex esterno di Roma, Venezia, Inter e Milan, Amantino Mancini ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, pubblicata sull’edizione odierna del quotidiano. Uno dei protagonisti della Roma di Spalletti, Mancini ha parlato anche del suo ex allenatore e del Napoli nella corsa scudetto.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Seguo la corsa scudetto dal Brasile e tifo per Luciano. Spalleti ti insegna calcio, è un allenatore che conosce bene la materia e ha tanta passione. È quello con cui mi sono trovato meglio“.

FOTO: Getty Images, Spalletti

“Insigne è un calciatore importante e ho due due nomi da suggerire a Spalletti per quando andrà a Toronto: Antony, che sta facendo benissimo all’Ajax, e Raphael Veiga, nel Palmeiras, classe ’95, già maturo e duttile“.

“Gli esterni del Napoli quest’anno stanno facendo pochi gol, ma non dipende dal modulo. In quel ruolo non servono solo i gol: sono importanti i movimenti, l’aiuto alla squadra. Se ci si abbassa troppo per difendere, poi è complicato arrivare lucidi in porta“.