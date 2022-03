La rabbia di Osimhen dopo Napoli-Milan: il retroscena

La scorsa settimana il Napoli ha ceduto la vetta al Milan, uscendo sconfitto dal Maradona con la rete di Giroud e lasciando amareggiati i tifosi, presenti in gran numero allo stadio. La delusione e la rabbia per la mancata vittoria, però, era tanta anche tra i giocatori, consapevoli di aver perso uno scontro importante.

FOTO: Getty Images, Osimhen

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ha realizzato un focus dedicato interamente a Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano era particolarmente nervoso per la sconfitta. Per questo motivo, il numero 9 del Napoli ha scagliato per terra la sua mascherina protettiva, rompendola.

Sebbene i medici gli avessero detto che non fosse più necessaria, essendo passati quasi quattro mesi dall’intervento, Osimhen ha chiesto di averne subito una nuova. Forse per la paura di farsi male nuovamente o forse solo per scaramanzia. La certezza è che sul piano realizzativo quella maschera gli stia portando tanta fortuna.