Infortunio Petagna, si teme un lungo stop: i tempi di recupero

Il Napoli è uscito vittorioso dalla battaglia contro il Verona del Bentegodi di domenica scorsa e sta preparando il match contro l’Udinese in programma allo Stadio Maradona questo sabato alle ore 15. Nella vittoria di domenica, però, c’è stata anche una nota dolente per Spalletti: Andrea Petagna, entrato in campo al 90′, è uscito dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo a causa di un problema muscolare.

Napoli Infortunio Petagna

L’attaccante azzurro ieri è rimasto a riposo e non si è allenato a Castel Volturno, mentre questa mattina ha svolto gli esami strumentali e ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Un altro infortunio che si aggiunge alla lista lunghissima di stop in casa Napoli in questa stagione.

Ma quanto tempo dovrà restare fermo Petagna? Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 37 azzurro potrebbe tornare direttamente per Napoli-Roma del prossimo 16 aprile. In questo caso, Petagna resterebbe fermo un mese e salterebbe i match contro Udinese, Atalanta e Fiorentina.