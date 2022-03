Cruciani difende Napoli in diretta: “Sei un povero imbecille!”

“Ci vorrebbe una colata di cemento su Napoli. Hanno rotto il ca**o questi napoletani.”: questo l’assurdo commento di un tifoso nel corso della trasmissione “La Zanzara” a Radio 24 in merito allo striscione esposto dai tifosi del Verona.

Pronta e ferma la replica di Cruciani: “Ti fermo subito. Mi stai dicendo che gli imbecilli che hanno fatto quello striscione con le coordinate della città di Napoli sono delle brave persone? Questa è una roba di tifo, per quanto trovo geniale lo striscione- geniale dove, caro Cruciani?– cosa vuol dire che i napoletani ti hanno rotto il c****, non significa nulla razionalmente. Napoli è Napoli.“

Cruciani a Radio 24

Poi aggiunge: “Sei un povero imbecille, la colata di cemento di cui parli devi fartela in testa. Io non sto difendendo i napoletani, difendo la civiltà e Napoli. Non potrei mai essere dalla parte di questi episodi. Per me se pensi queste cose sei un c**one.”