Pedullà sul centrocampo del Napoli: le ultime su Anguissa e Ruiz

Alfredo Pedullà in una clip realizzata per la Gazzetta dello Sport ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al futuro di alcuni centrocampisti di Serie A, soffermandosi anche su Anguissa e Fabian Ruiz.

FOTO: Getty Images, Anguissa

Secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato, il Napoli continua a portare avanti un discorso di riduzione delle spese.

Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

“Il Napoli vuole riscattare Anguissa, anche qui c’è però il discorso dello sconto. Servirebbero 15 milioni, ma il Napoli sta lavorando col Fulham per pagarne 11-12, qualcosa in meno rispetto a quanto pattuito. Fabian Ruiz ha un contratto in scadenza nel 2023, lui vorrebbe tornare in Spagna. Al momento non ci sono margini di manovra per il rinnovo“.