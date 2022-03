Botta alla spalla per Osimhen in Verona-Napoli: le condizioni

Durante la sfida tra Verona e Napoli, l’attaccante nigeriano aveva subito una botta pesante alla spalla, che aveva fatto preoccupare tutti e indotto i medici a chiedere la sostituzione. Osimhen, però, ha stretto i denti ed è riuscito a resistere altri minuti di gioco in campo, prima di fare spazio a Petagna.

FOTO: Getty Images, Osimhen

L’edizione napoletana di Repubblica riporta oggi la notizia per la quale il numero 9 del Napoli non ha riscontrato alcun problema alla spalla per la contusione.

Il nigeriano, quindi, è al 100% disponibile per Luciano Spalletti e prepara insieme ai compagni la prossima partita in calendario contro l’Udinese, atteso al Maradona sabato 19 alle 12:30.