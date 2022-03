Ora il Verona rischia grosso: può succedere al Bentegodi dopo il Napoli

La vittoria del Napoli sul campo dell’Hellas Verona non può che portare nuova linfa e fiducia all’ambiente, che si rialza subito dopo la sconfitta contro il Milan, mantenendosi a -3 dai rossoneri.

Non tutto quanto successo ieri, tuttavia, può essere motivo di gioia e allegria. Non bisognerà dimenticare in fretta lo striscione che “invitava” al bombardamento di Napoli, né tantomeno i cori discriminatori intonati dagli spalti del Bentegodi contro la città.

Striscione Verona Napoli

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’Hellas ha già dovuto pagare due volte una multa di 10000 euro per lo stesso motivo (i destinatari furono Salernitana e Cagliari) e, adesso, rischia grosso.

È possibile, infatti, che nelle prossime giornate uno o più settori dello stadio vengano chiusi.