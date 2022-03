Striscione contro Napoli, Criscitiello durissimo: “Finché non vengono fuori i nomi dei colpevoli, il Bentegodi va chiuso!”

Lo striscione shock dei tifosi del Verona contro Napoli ha sollevato tantissime polemiche e diverse perone nel mondo del calcio (e non solo) hanno criticato fortemente il gesto. Il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel corso del programma “Si Cafè” ha condannato i tifosi e il Verona con parole molto forti.

Striscione Verona Napoli

“Questo striscione, in questa epoca, con le immagini che arrivano dall’Ucraina, non può passare in cavalleria. Verona non si può nascondere ancora dietro Romeo, Giulietta, la città dell’amore, arrivederci e grazie. E poi dobbiamo vedere nel 2022 uno striscione di questo tipo. Sono quattro ignoranti e non ci va più bene, all’Italia e ai veronesi intelligenti che ovviamente sono la maggioranza. Ma quella minoranza diventa complice quando tu ritwitti uno striscione così, non lo boicotti e lo fai durare più di due 2 secondi.

Per me una parte di Verona è complice, la società deve intervenire in maniera drastica. Siamo nel 2022, con telecamere e sistemi di sicurezza che ci sono in tutte le città tu non puoi non trovare i colpevoli. Adesso basta, dobbiamo ricordarci che stanno augurando di vedere a Napoli quello che stiamo vedendo in Ucraina, ossia lo schifo. Il Verona deve rimboccarsi le maniche, mettersi al lavoro con la Questura per trovare nomi e cognomi di questa gentaglia. Finché non escono nomi e cognomi il Bentegodi va chiuso. E va fatto subito. Poi vediamo come si mobilitano con le virgolette”.