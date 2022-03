La profezia di Sconcerti: quanti gol realizzerà Osimhen fino al termine della stagione

Mario Sconcerti, sull’edizione odierna del Corriere della Sera, ha commentato il buon momento in azzurro di Victor Osimhen, autore di una doppietta nell’ultima gara di campionato contro il Verona, lasciandosi sfuggire una previsione: “Osimhen segnerà una decina di gol in questa parte finale del campionato“. Il nigeriano è a quota 9 gol in stagione ed è riuscito a segnare per quattro volte consecutive di testa: contro Torino, Venezia, Cagliari e il primo a Verona.

Victor Osimhen, Hellas Verona – Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Sull’agguerrita corsa Champions ha invece aggiunto: “Una cosa che ormai sembra certa sono le quattro squadre che hanno per traguardo la Champions. Sembra un gioco fatto. L’Atalanta si è esaurita, la Roma si è fermata. Presterei attenzione alla Lazio perché nel mucchio ha più classe di tutti”.