Salernitana, problemi per Iervolino: il presidente granata è indagato per evasione fiscale

Nei mesi scorsi la Salernitana ha cambiato proprietà. Claudio Lotito ha ceduto le redini della società all’imprenditore campano Danilo Iervolino.

Presidente Salernitana Danilo Iervolino

Oggi, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, ci sarebbero delle grane da risolvere per il nuovo patron granata. La notizia rilanciata dal quotidiano spiega come l’attuale presidente della Salernitana sarebbe indagato per evasione fiscale. I fatti risalirebbero al 2010, quando Iervolino era a capo dell’Università Telematica UniPegaso.

I legali del presidente granata si sono già mobilitati per respingere le accuse e hanno garantito che verrà dimostrata la totale estraneità dei fatti da parte di Iervolino.