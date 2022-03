Come stanno Osimhen e Petagna? Le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, uscito poco prima della fine del match contro il Verona per far spazio ad Andrea Petagna.

Tuttavia, anche l’ex attaccante dell’Atalanta non è riuscito a completare la partita, lasciando il campo un attimo prima del triplice fischio. Per lui, come riferisce il Napoli in una nota ufficiale, si parla di un risentimento alla coscia destra.

Verona Napoli Petagna

Meno preoccupazioni destano le condizioni del numero nove azzurro, a lungo a terra per un dolore alla spalla che, però, pare solo una botta.

Oggi il nigeriano effettuerà degli accertamenti, ma non dovrebbe esserci niente di preoccupante.