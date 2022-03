Che numeri per Spalletti! È solo il secondo nella storia della Serie A, ora il Napoli sogna

La vittoria del Napoli a Verona e il pareggio dell’Inter a Torino poche ore dopo certificano una lotta scudetto più aperta che mai.

Gli uomini di Luciano Spalletti dovevano riscattare la sconfitta della scorsa giornata contro il Milan e lo hanno fatto alla grande, espugnando un campo decisamente ostico.

Tutte le copertine, com’è normale che sia, se l’è prese Victor Osimhen, ma anche il tecnico toscano ha raggiunto un traguardo di cui andare fiero.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Come riferisce Giuseppe Pastore, infatti, con il successo di ieri Spalletti è diventato appena il secondo allenatore nella storia della Serie A a conquistare almeno 60 punti per nove stagioni consecutive, centrando questo traguardo con ben quattro squadre diverse: Udinese, Roma, Inter e Napoli. Solo Carlo Ancelotti, con dieci stagioni, ha fatto meglio di Spalletti in questa particolare classifica.

A nove giornate dalla fine non è assolutamente proibito sognare, anche vista la personalità di chi siede in panchina. L’allenatore azzurro, infatti, è riuscito a tenere fuori dal 1′ due uomini simbolo come Insigne e Zielinski – apparsi ultimamente un po’ appannati – e ad ottenere comunque il massimo, grazie anche a qualche accorgimento tattico come il passaggio ad un centrocampo a tre.